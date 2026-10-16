महाराष्ट्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र होगी अनिवार्य, जानिए पूरे नियम

उम्र की ये नई सीमाएं धीरे-धीरे लागू की जाएंगी। साल 2027-28 से नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 3 साल होनी चाहिए। इसके बाद हर साल जूनियर और सीनियर किंडरगार्टन के लिए उम्र एक-एक साल बढ़ती जाएगी, जब तक कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र तय न हो जाए। यदि कोई बच्चा साल 2026-27 तक पहले से ही नर्सरी या उससे ऊपर की किसी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। स्कूलों के प्रिंसिपल, नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक के दाखिलों में न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा में 15 दिन की छूट दे सकते हैं।