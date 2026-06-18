महाराष्ट्र सरकार ने बदले RTI के नियम, फीस बढ़ाने के साथ ये किए बदलाव देश Jun 18, 2026

महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में बदलाव किया है। सरकार ने RTI का शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अब जानकारी की नकल या प्रतिलिपि लेने का शुल्क भी 2 रुपये प्रति पेज से बढ़कर 5 रुपये प्रति पेज कर दिया है। 12 जून को इन नए नियमों का ऐलान किया गया, जिनके तहत अर्जी देने वालों के लिए कुछ नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब किसी भी अर्जी को 150 शब्दों के भीतर ही लिखना होगा, साथ ही एक बार में केवल एक ही विषय पर जानकारी मांगी जा सकेगी। इसके अलावा अर्जी के साथ अपना फोटो पहचान पत्र लगाना भी जरूरी होगा।