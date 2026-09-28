MSRTC बस छूट का नया नियम, अब NCMC के बिना नहीं मिलेगा फायदा

महाराष्ट्र के बुजुर्ग और महिलाओं को 1 अक्टूबर से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बसों में छूट का लाभ लेने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की जरूरत होगी। अब रियायती किराए का फायदा उठाने के लिए यह कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इस बदलाव का मुख्य मकसद रियायती बस किराए की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि यात्रियों को किसी तरह का भ्रम न हो। अगर आप अपने NCMC कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फिजिकल NCMC कार्ड मिलने तक 30 दिनों के लिए एक अस्थायी QR कोड वाली रसीद का इस्तेमाल करने की छूट मिलेगी। इससे सफर के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी।