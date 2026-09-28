MSRTC बस छूट का नया नियम, अब NCMC के बिना नहीं मिलेगा फायदा
महाराष्ट्र के बुजुर्ग और महिलाओं को 1 अक्टूबर से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बसों में छूट का लाभ लेने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की जरूरत होगी। अब रियायती किराए का फायदा उठाने के लिए यह कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इस बदलाव का मुख्य मकसद रियायती बस किराए की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि यात्रियों को किसी तरह का भ्रम न हो। अगर आप अपने NCMC कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फिजिकल NCMC कार्ड मिलने तक 30 दिनों के लिए एक अस्थायी QR कोड वाली रसीद का इस्तेमाल करने की छूट मिलेगी। इससे सफर के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी।
बस स्टैंड पर NCMC के लिए पंजीयन कराएं
आप NCMC के लिए MSRTC बस स्टैंड या किसी भी अधिकृत केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ई-बिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड संभाल रही है। अगर आपको बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है, जैसे फिंगरप्रिंट से जुड़ी कोई परेशानी है, तो आप अपने आधार से जुड़े OTP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह पूरी प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। कार्ड रिचार्ज करना भी बहुत आसान है। कार्ड को रिचार्ज करने के लिए आपको BHIM ऐप से QR कोड स्कैन करना होगा। MSRTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी सुविधा या लाभ से वंचित न रहना पड़े।