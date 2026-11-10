उत्तर प्रदेश: हेड कॉन्स्टेबल ने वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

विशाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रेमसागर पटेल का भी नाम लिया है। उनका आरोप है कि उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी और उन पर पटाखे चोरी करने के झूठे आरोप लगाए गए।

उनके इस वॉट्सऐप स्टेटस के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू कर दी गई।

अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह जांच के बाद ही तय होगा। खुदकुशी की कोशिश के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है।