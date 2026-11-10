उत्तर प्रदेश: हेड कॉन्स्टेबल ने वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक हेड कॉन्स्टेबल विशाल सिंह ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बहुत परेशान किया था।
उन्होंने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर अपने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) योगेंद्र राय का नाम भी शामिल है।
विशाल ने कहा कि जब्त किए गए पटाखों में से करीब 40 प्रतिशत गायब कर दिए गए थे और बचे हुए कुछ पटाखे SHO के दबाव में एक आरोपी कौसमान अली को दे दिए गए।
विशाल ने प्रेमसागर पटेल का नाम लिया
विशाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रेमसागर पटेल का भी नाम लिया है। उनका आरोप है कि उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी और उन पर पटाखे चोरी करने के झूठे आरोप लगाए गए।
उनके इस वॉट्सऐप स्टेटस के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू कर दी गई।
अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह जांच के बाद ही तय होगा। खुदकुशी की कोशिश के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है।