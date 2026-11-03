मध्य प्रदेश में पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे बीटल, अब सरकार काटेगी 1.5 लाख पेड़

डिंडोरी में यह बीटल का प्रकोप पहले ही 30,487 हेक्टेयर में फैल चुका है। इसकी रोकथाम के लिए अधिकारी प्रभावित पेड़ों को हटाने के साथ-साथ 'ट्रैप ट्री' (फंदा लगाने वाले पेड़) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बीटल पकड़े जा सकें।

इस अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। उन्हें हर पकड़े गए बीटल के लिए 2 रुपये मिलते हैं। सितंबर महीने तक करीब 19 लाख कीड़े पकड़े जा चुके हैं, जिस पर सरकार के करीब 38.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं। दरअसल, यह समस्या नई नहीं है; यह हानिकारक बोरर कीट 1899 से मौजूद है और अगर इसे बेरोकटोक बढ़ने दिया जाए तो यह लंबे समय तक जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।