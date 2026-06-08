बिहार में शराब माफिया ने किया मंत्री की गाड़ी पर हमला, बाल-बाल बचे

पुलिस ने त्वरित गिरफ्तारी का वादा किया

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। बड़े पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और यह देखा कि सुरक्षा में कहां कमी रही। इस घटना के बाद बिहार में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्य में अवैध शराब का धंधा एक बड़ी समस्या बना हुआ है।