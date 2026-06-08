बिहार में शराब माफिया ने किया मंत्री की गाड़ी पर हमला, बाल-बाल बचे
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बिहार के मधुबनी में रविवार को श्रम मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की गाड़ी पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। मंत्री प्रसाद थहर गांव जा रहे थे। वहां उन्हें सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक शख्स के परिवार से मिलना था। रास्ते में हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया और शीशे तोड़ दिए। अच्छी बात यह रही कि मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे।
पुलिस ने त्वरित गिरफ्तारी का वादा किया
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। बड़े पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और यह देखा कि सुरक्षा में कहां कमी रही। इस घटना के बाद बिहार में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्य में अवैध शराब का धंधा एक बड़ी समस्या बना हुआ है।