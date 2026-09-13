लुधियाना: गैस एजेंसी पर हथियारबंद लुटेरों का धावा, 4 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों लूटे
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गुरुवार देर रात लुधियाना में 5 हथियारबंद लुटेरों ने एक गैस एजेंसी के गोदाम में सेंधमारी की। उन्होंने 4 कर्मचारियों को बांध दिया और 30 खाली गैस सिलेंडर, 27,500 नकदी, एक ऑटो-रिक्शा और एक मोबाइल फोन लूट लिए। मालिक को अगले दिन सुबह डिलीवरी में देरी होने पर ही पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
लुटेरों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने CCTV कैमरे भी तोड़ दिए और DVR भी अपने साथ ले गए। पुलिस को शक है कि यह कदम सबूत मिटाने के लिए उठाया गया होगा।
पुलिस ने चोरी और घर में सेंधमारी के कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया है। ASI गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस अब आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। जांच अभी जारी है।