लखनऊ में 'खूनी मांझे' का कहर: हेलमेट ने बचाई 62 वर्षीय की जान!
लखनऊ में रहने वाले 62 साल के हरिशंकर यादव उस वक्त बाल-बाल बच गए, जब ऐशबाग जाते समय उनकी गर्दन में एक 'मांझा' फंस गया। उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी जान हेलमेट की पट्टी की वजह से बच गई। हेलमेट की पट्टी ने मांझे को उनकी गर्दन काटने से रोक दिया, नहीं तो यह जानलेवा हो सकता था।
लखनऊ में अवैध 'मांझे' की बिक्री से बढ़ रही चोटें
पिछले एक महीने में लखनऊ में 'मांझे' से जुड़े हादसों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन हादसों में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 'मांझे' पर बारीक कांच का पाउडर चढ़ाया जाता है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता है। 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह अब भी अवैध रूप से बेचा जा रहा है। हरिशंकर यादव का यह वाकया एक सीख देता है। यह हेलमेट पहनने की अहमियत को दर्शाता है और प्रशासन से भी यह उम्मीद दिलाता है कि वह इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करे ताकि लोग सुरक्षित रह सकें।