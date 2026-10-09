झारखंड: लातेहार में आदिवासी महिला ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप, मुख्यमंत्री सोरेन ने दिए जांच के आदेश
झारखंड के लातेहार में 33 साल की एक आदिवासी महिला ने बारियातू थाने के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पुलिसवालों ने उसके साथ मारपीट की, यौन उत्पीड़न किया और जातिसूचक गालियां भी दीं। यह मामला तब सामने आया और सुर्खियों में आया, जब आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने महिला के बयान का वीडियो ऑनलाइन शेयर किया। इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 अक्टूबर को आधिकारिक जांच के आदेश दिए हैं।
महिला का आरोप - पुलिस ने चुराए 80,000 रुपये
महिला ने बताया कि 5 अक्टूबर को जब वह बाजनडीह महुआ के पास बकरियां चरा रही थी, तभी पुलिस उसे उठा ले गई। उसका आरोप है कि थाने में उसे उल्टा लटकाया गया और अवैध अफीम की खेती कबूल करने के लिए उस पर दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, महिला का यह भी कहना है कि पुलिसवालों ने उसके घर से 80,000 रुपये भी चुरा लिए। इस पूरी घटना से लोगों में काफी गुस्सा है और वे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस की अंदरूनी जांच शुरू हो गई है, जिसमें महिला के आरोपों और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।