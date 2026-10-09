झारखंड: लातेहार में आदिवासी महिला ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप, मुख्यमंत्री सोरेन ने दिए जांच के आदेश

महिला ने बताया कि 5 अक्टूबर को जब वह बाजनडीह महुआ के पास बकरियां चरा रही थी, तभी पुलिस उसे उठा ले गई। उसका आरोप है कि थाने में उसे उल्टा लटकाया गया और अवैध अफीम की खेती कबूल करने के लिए उस पर दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, महिला का यह भी कहना है कि पुलिसवालों ने उसके घर से 80,000 रुपये भी चुरा लिए। इस पूरी घटना से लोगों में काफी गुस्सा है और वे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस की अंदरूनी जांच शुरू हो गई है, जिसमें महिला के आरोपों और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।