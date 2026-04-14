कोझिकोड में दिल दहला देने वाली घटना: चचेरे भाई ने बहन का गला घोंटा, फिर खुदकुशी देश Apr 14, 2026

केरल के कोझिकोड में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 16 साल की लड़की और उसके 20 साल के चचेरे भाई को उनके घर में मृत पाया गया। पुलिस का कहना है कि चचेरे भाई, जिसका नाम अदनान है, उसने पहले लड़की का गला घोंटा और फिर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।