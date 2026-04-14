कोझिकोड में दिल दहला देने वाली घटना: चचेरे भाई ने बहन का गला घोंटा, फिर खुदकुशी
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केरल के कोझिकोड में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 16 साल की लड़की और उसके 20 साल के चचेरे भाई को उनके घर में मृत पाया गया। पुलिस का कहना है कि चचेरे भाई, जिसका नाम अदनान है, उसने पहले लड़की का गला घोंटा और फिर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।
परिवारों में मातम, पुलिस तलाश रही है जवाब
दोनों मृतक चचेरे भाई-बहन थे, जिससे उनके परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से यह दुखद घटना हुई। इस मामले से पूरा इलाका स्तब्ध है और पुलिस अभी भी इसके पीछे के जवाब ढूंढ रही है।