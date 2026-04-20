बंगाल चुनाव: CAPF प्रमुखों की महाबैठक से निकला अभेद सुरक्षा प्लान, 2 लाख जवान संभालेंगे कमान
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सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के प्रमुख अधिकारी पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की सुरक्षा रणनीति तय करने के लिए कोलकाता में जुटे। करीब दो लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और 23 तथा 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना ही इस बैठक का मुख्य लक्ष्य है।
CAPF प्रमुखों ने एकीकृत सुरक्षा ग्रिड पर चर्चा की
बैठक में प्रमुखों ने एक 'एकीकृत सुरक्षा ग्रिड' बनाने पर चर्चा की, जिससे सभी सुरक्षा बल आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें। इसके अलावा, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्विक-रिस्पांस टीम्स) और तोड़फोड़ रोधी जांचों को भी लागू करने की योजना बनाई गई। CISF प्रमुख प्रवीण रंजन ने इस अवसर पर कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने और पूरी चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।