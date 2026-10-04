बिहार के दरभंगा में स्कूल का खंभा ढहा, 191 बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर

बिहार के दरभंगा जिले में किरतपुर प्राइमरी स्कूल में हालात उस वक्त खराब हो गए, जब स्कूल का एक खंभा अचानक ढह गया। छत को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए शिक्षकों को अपनी मेज-कुर्सी का सहारा लेना पड़ा ताकि छत टिकी रहे।

छत से पानी का रिसाव, बाहर निकली लोहे की छडें और अंदर कोई सुरक्षित जगह न बचने की वजह से अब 191 बच्चे मजबूरन बाहर मैदान में या फिर रसोई की इमारत में पढ़ाई कर रहे हैं।