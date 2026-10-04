बिहार के दरभंगा में स्कूल का खंभा ढहा, 191 बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर
देश
बिहार के दरभंगा जिले में किरतपुर प्राइमरी स्कूल में हालात उस वक्त खराब हो गए, जब स्कूल का एक खंभा अचानक ढह गया। छत को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए शिक्षकों को अपनी मेज-कुर्सी का सहारा लेना पड़ा ताकि छत टिकी रहे।
छत से पानी का रिसाव, बाहर निकली लोहे की छडें और अंदर कोई सुरक्षित जगह न बचने की वजह से अब 191 बच्चे मजबूरन बाहर मैदान में या फिर रसोई की इमारत में पढ़ाई कर रहे हैं।
मरम्मत का काम अटका
स्कूल ने इन समस्याओं की जानकारी पहले ही जिला अधिकारियों को दी थी, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने बताया है कि दरभंगा के स्कूलों को बेहतर बनाने की एक बड़ी योजना के तहत जल्द ही 6 कमरों वाली नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलने की उम्मीद है।