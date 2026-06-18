केरलम में बढ़ा निपाह, शिगेला और मलेरिया का खतरा, चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क

वायनाड में 500 से ज्यादा शिगेला के मामले

इस साल शिगेला के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकेले जून में ही 71 नए मामले सामने आए। वायनाड जिले में 500 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें कुओं में क्लोरीनेशन का काम कर रही हैं और लोगों को ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशंस (ORS) भी दे रही हैं। इसी दौरान एक अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर में मलेरिया का मामला सामने आया है, जिससे थोड़ी चिंता बढ़ गई है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यह संक्रमण राज्य के बाहर से आया है।