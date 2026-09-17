केरल में बिजली की रिकॉर्डतोड़ खपत, सितंबर में मांग में भारी उछाल
इस सितंबर में केरल में बिजली की खपत ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यहां रोजाना औसत खपत 9.36 करोड़ यूनिट रही, जो पिछले साल से करीब 1 करोड़ यूनिट ज्यादा है।
यह बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि ऊर्जा की जरूरतें गर्मी के मौसम जैसी लगने लगी हैं। इसमें थोड़ी कमी केवल रविवार के दिन ही देखने को मिली।
केरल में 900 मेगावाट बिजली की कमी, कटौती करनी पड़ी
16 सितंबर को राज्य में अधिकतम खपत वाले समय में 900 मेगावाट बिजली की कमी महसूस की गई। इसी वजह से पूरे केरल में बिजली कटौती करनी पड़ी। 28 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण स्थानीय जलविद्युत उत्पादन पर काफी दबाव है, जिससे राज्य को व्यवस्था चलाने के लिए बाहर से बिजली मंगवानी पड़ी।
बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने बताया कि बढ़ती मांग से निपटने के लिए आपातकालीन आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कहा कि सरकार अक्टूबर 2026 से जून 2027 तक आने वाली ज्यादा बिजली की मांग को पूरा करने की योजना बना रही है।