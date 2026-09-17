केरल में बिजली की रिकॉर्डतोड़ खपत, सितंबर में मांग में भारी उछाल

16 सितंबर को राज्य में अधिकतम खपत वाले समय में 900 मेगावाट बिजली की कमी महसूस की गई। इसी वजह से पूरे केरल में बिजली कटौती करनी पड़ी। 28 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण स्थानीय जलविद्युत उत्पादन पर काफी दबाव है, जिससे राज्य को व्यवस्था चलाने के लिए बाहर से बिजली मंगवानी पड़ी।

बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने बताया कि बढ़ती मांग से निपटने के लिए आपातकालीन आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कहा कि सरकार अक्टूबर 2026 से जून 2027 तक आने वाली ज्यादा बिजली की मांग को पूरा करने की योजना बना रही है।