मां ने डेढ़ लाख में बेचा नवजात, कासगंज पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा; 5 गिरफ्तार

पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि महिला की कहानी झूठी थी। जल्द ही पुलिस ने बच्चे की खरीद-फरोख्त में शामिल एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अरुण और उसकी पत्नी बिचौलिए थे, जबकि महिपाल और उसकी पत्नी बच्चे के खरीदार थे। पुलिस ने इनके पास से 80,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। यह घटना सभी माता-पिता के लिए एक बड़ा सबक है कि वे बस स्टैंड या बाजारों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने बच्चों का खास ध्यान रखें और हमेशा सतर्क रहें।