कर्नाटक में सूखे के कारण 46,000 करोड़ रुपये की फसलें तबाह, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
कर्नाटक भीषण सूखे की चपेट में है। राज्य के 240 तालुकों में से अब 217 तालुके सूखे से जूझ रहे हैं। यहां फसलों को करीब 46,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में 40 और तालुकों को सूखे की सूची में जोड़ा गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से 7,142.64 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। यह उसकी पिछली मांग से लगभग दोगुनी रकम है।
केंद्रीय टीम ने कर्नाटक में शुरू किया आकलन
केंद्रीय सरकार की एक टीम कर्नाटक में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर है। यह टीम मौके पर जाकर हालात देखेगी और राज्य के अधिकारियों से डेटा इकट्ठा करेगी। इस टीम की रिपोर्ट से तय होगा कि कर्नाटक को केंद्र से कितनी मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ-साफ बताया है कि फसलों का अनुमानित नुकसान करीब 46,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा बताता है कि इस समय किसानों के लिए हालात कितने मुश्किल हैं।