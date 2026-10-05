कर्नाटक में सूखे के कारण 46,000 करोड़ रुपये की फसलें तबाह, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद

केंद्रीय सरकार की एक टीम कर्नाटक में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर है। यह टीम मौके पर जाकर हालात देखेगी और राज्य के अधिकारियों से डेटा इकट्ठा करेगी। इस टीम की रिपोर्ट से तय होगा कि कर्नाटक को केंद्र से कितनी मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ-साफ बताया है कि फसलों का अनुमानित नुकसान करीब 46,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा बताता है कि इस समय किसानों के लिए हालात कितने मुश्किल हैं।