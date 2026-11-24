हादसे के बाद बचाव दल और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त बस में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

दुखद है कि 4 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। बाकी सभी घायलों का तिरवा के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस इस टक्कर के कारणों की जांच कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जो छात्र घायल नहीं हुए हैं, वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें।

इसके साथ ही, पुलिस मृत बच्चों की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहकर राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं।