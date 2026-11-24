आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 4 बच्चों की मौत
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। वृंदावन से पिकनिक मनाकर बच्चों को वापस ला रही एक स्कूल बस में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 24 अन्य, जिनमें छात्र और स्टाफ दोनों शामिल थे, घायल हो गए। यह टक्कर सुबह करीब 6 बजे हुई, जब बस में ज्यादातर यात्री सवार थे।
घायलों का तिरवा में इलाज, पुलिस जांच में जुटी
हादसे के बाद बचाव दल और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त बस में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
दुखद है कि 4 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। बाकी सभी घायलों का तिरवा के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस इस टक्कर के कारणों की जांच कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जो छात्र घायल नहीं हुए हैं, वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें।
इसके साथ ही, पुलिस मृत बच्चों की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहकर राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं।