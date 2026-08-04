जुलाई में LPG खपत में आया 8 प्रतिशत का उछाल, 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची

भारत में इस्तेमाल होने वाली कुल LPG का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा घरों में खपत होता है। बाकी का 10 प्रतिशत व्यापारिक और औद्योगिक उपयोग के लिए जाता है। पिछले महीने की तुलना में डीजल की खपत में 6.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह मानसून की बारिश से गतिविधियों में आई सुस्ती मानी जा रही है। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल डीजल की खपत में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की खपत में भी पिछले साल भर से लगातार बढ़त देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर विमान ईंधन (एविएशन फ्यूल) की खपत दिसंबर 2023 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। किया है।