हैदराबाद के जुबली हिल्स में किन्नर बनकर ठगी, BMW चालक से मांगे 5,000 रुपये

पुलिस ने इस गिरोह का पता लगाने के लिए करीब 500 CCTV फुटेज खंगाले। आखिरकार उन्हें बोडुप्पल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों की पहचान दिहाड़ी मजदूर रमेश (40), सत्यनारायण (41), रमेश कुमार (42) और यादगिरी (44) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले भी इसी तरह की कई धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल इन चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।