हैदराबाद के जुबली हिल्स में किन्नर बनकर ठगी, BMW चालक से मांगे 5,000 रुपये
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हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां ट्रू ब्लैक कॉफी के बाहर किन्नर बनकर चार लोगों ने एक BMW कार रुकवाई और ड्राइवर से 5,000 रुपये की मांग की। एक यूट्यूबर ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे एक्स पर डाल दिया। इस वीडियो पर तेलंगाना के शीर्ष पुलिस अधिकारी की नजर पड़ी।
न्यायिक हिरासत में 4 आरोपी
पुलिस ने इस गिरोह का पता लगाने के लिए करीब 500 CCTV फुटेज खंगाले। आखिरकार उन्हें बोडुप्पल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों की पहचान दिहाड़ी मजदूर रमेश (40), सत्यनारायण (41), रमेश कुमार (42) और यादगिरी (44) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले भी इसी तरह की कई धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल इन चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।