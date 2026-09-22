जमुई में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, नाबालिगों पर हमले के वीडियो से भड़का जनआक्रोश

कोचिंग क्लास से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो बन गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, ऑनलाइन कई लोग पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।