जमुई में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, नाबालिगों पर हमले के वीडियो से भड़का जनआक्रोश
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जमुई से एक बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार (19 सितंबर, 2026) को हुई छेड़छाड़ की घटना के फरार आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। इसी मामले में एक और फरार आरोपी हरेराम यादव भी घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नाबालिगों पर हमला, वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन गुस्सा
कोचिंग क्लास से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो बन गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, ऑनलाइन कई लोग पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।