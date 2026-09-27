इंदौर: बेकाबू प्रधानमंत्री ई-सेवा इलेक्ट्रिक बस ने भीड़ को रौंदा, एक की मौत

पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वह हादसे के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। वहीं, जांच दल यह भी पता लगा रहा है कि कहीं हादसा ब्रेक फेल होने या किसी अन्य तकनीकी खराबी के कारण तो नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर बस में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।