3 साल बाद भारत में रिकॉर्डतोड़ बिजली कटौती, अल नीनो ने बढ़ाई मुश्किल

इस बिजली संकट के पीछे एक बड़ी वजह 'अल नीनो' को बताया जा रहा है। अल नीनो के कारण बारिश कम हुई, जिससे जलविद्युत प्रोजेक्ट ठीक से काम नहीं कर पाए। ऐसे में कोयले से चलने वाले बिजली घरों ने पहले से भी ज़्यादा बिजली पैदा की, जो पिछले साल से 13.3 प्रतिशत ज्यादा थी। लेकिन, एक चुनौती यह भी थी कि उनमें से करीब 5 में से 2 बिजली घरों के पास ईंधन की कमी थी।

वहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए मौजूद बैटरी स्टोरेज भी, बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय में कोई खास मदद नहीं दे पाया। एलारा सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट रूपेश सांखे ने इस पूरे मामले पर कहा कि, उद्योगों की ज्यादा मांग और बिजली घरों के रखरखाव के काम की वजह से बिजली सप्लाई नेटवर्क पर दबाव और बढ़ गया।