भारत में शादी से जुड़ी आत्महत्याओं का भयावह सच: अब 53 प्रतिशत पुरुष शिकार

शादी से जुड़ी आत्महत्याओं में दहेज मुख्य वजह

पुरुषों के मामलों में 'शादी का न बस पाना' (43 प्रतिशत) सबसे बड़ी वजह रही है। जबकि महिलाओं की आत्महत्याओं के पीछे दहेज (34 प्रतिशत) अभी भी सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इन आत्महत्याओं के कुल आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। उम्र के हिसाब से देखें तो, ज्यादातर महिलाएं जिनकी मौत हुई, वे 30 साल से कम उम्र की थीं, वहीं 53 प्रतिशत पुरुष 30 साल से ज्यादा उम्र के थे। यह जानकारी बताती है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों पर किस तरह का बढ़ता दबाव है।