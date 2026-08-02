तेज गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग में आया 11 प्रतिशत का रिकॉर्डतोड़ उछाल

देश में इस जुलाई के महीने में बिजली की खपत पिछले साल के मुकाबले लगभग 11 प्रतिशत बढ़ गई है। इसकी मुख्य वजह पूरे देश में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस को बताया जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अपने घरों में AC का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते बिजली की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है।