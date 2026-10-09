सरकार ने पावर प्लांटों में 36 प्रतिशत बढ़ाई कोयले की आपूर्ति, सप्लाई हुई स्थिर

मंत्रालय का कहना है कि जब 'क्रिटिकल स्टॉक' (गंभीर भंडारण) शब्द सुनाई देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ईंधन खत्म होने वाला है। यह तो बस एक शुरुआती चेतावनी होती है। इस चेतावनी की मदद से पावर प्लांट किसी भी समस्या से पहले ही निपटने की तैयारी कर लेते हैं। भले ही अभी कोयले की सप्लाई ठीक-ठाक दिख रही है, लेकिन असल में रिजर्व स्टॉक को फिर से बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि रेल के जरिए कोयले की लोडिंग और सड़क जैसे दूसरे साधनों से भी इसकी सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ऐसा इसलिए ताकि बिजली अचानक गुल न हो और लोग यह जानकर चैन की सांस ले सकें कि हालात काबू में हैं।