हैदराबाद में साइक्लिंग ट्रैक पर महिला से अश्लील हरकर, वीडियो वायरल होते ही भड़का लोगों का गुस्सा
हैदराबाद में सुबह दौड़ लगाने निकली एक महिला के साथ एक अजीब और परेशान करने वाली घटना हुई। उन्होंने एक भीड़भाड़ वाले साइक्लिंग ट्रैक पर एक शख्स को अश्लील हरकत करते देखा। महिला ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कर दिया। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि वे अक्सर सूरज निकलने के बाद ही दौड़ने आती हैं, लेकिन अब उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस छिड़ गई।
वीडियो ने पुलिस और सुरक्षा की मांग को उकसाया
इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। कई लोगों ने पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। यह घटना दिखाती है कि महिलाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उत्पीड़न का सामना करना कितना आम और परेशान करने वाला है। अब लोग चाहते हैं कि समाज में ऐसे असली बदलाव आएं, ताकि हर कोई बाहर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।