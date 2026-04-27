हैदराबाद में साइक्लिंग ट्रैक पर महिला से अश्लील हरकर, वीडियो वायरल होते ही भड़का लोगों का गुस्सा देश Apr 27, 2026

हैदराबाद में सुबह दौड़ लगाने निकली एक महिला के साथ एक अजीब और परेशान करने वाली घटना हुई। उन्होंने एक भीड़भाड़ वाले साइक्लिंग ट्रैक पर एक शख्स को अश्लील हरकत करते देखा। महिला ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कर दिया। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि वे अक्सर सूरज निकलने के बाद ही दौड़ने आती हैं, लेकिन अब उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस छिड़ गई।