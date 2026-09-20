पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला: बर्फबारी से मणिमहेश यात्रा ठप, 60 सड़कें बंद
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गुरुवार को मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा में रुकावट आ गई। ताजा बर्फबारी के चलते सुबह-सुबह ही यह यात्रा रोकनी पड़ी। श्रद्धालुओं को हालात सुधरने का इंतजार करना पड़ा।
दोपहर करीब 12 बजे मौसम साफ होने पर उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिली और यात्रा दोबारा शुरू हुई।
नयना देवी में हुई बारिश के कारण 60 सड़कें बंद
पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे इलाके में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। IMD के मुताबिक 18, 19, 20 और 21 सितंबर को, खासकर निचले इलाकों में, और बारिश होने की संभावना है।
नयना देवी में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते 60 सड़कें ठप हो गईं। इनमें से 33 रास्ते तो अकेले मंडी जिले में बंद हुए हैं।
उधर, कश्मीर के गुलमर्ग में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम के ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है।