पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला: बर्फबारी से मणिमहेश यात्रा ठप, 60 सड़कें बंद

पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे इलाके में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। IMD के मुताबिक 18, 19, 20 और 21 सितंबर को, खासकर निचले इलाकों में, और बारिश होने की संभावना है।

नयना देवी में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते 60 सड़कें ठप हो गईं। इनमें से 33 रास्ते तो अकेले मंडी जिले में बंद हुए हैं।

उधर, कश्मीर के गुलमर्ग में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम के ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है।