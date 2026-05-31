शिमला में 7.8 लाख गाड़ियों का सैलाब, जानें कैसे संभल रही पहाड़ों की रानी देश May 31, 2026

इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। एक महीने से भी कम समय में लगभग 7.80 लाख गाड़ियां शिमला में दाखिल हो चुकी हैं। शिमला, मनाली और कुल्लू जैसे मशहूर पर्यटन स्थल पूरी तरह से खचाखच भरे हैं, जिस वजह से यह राज्य के सबसे व्यस्त समय में से एक बन गया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अच्छी योजना के कारण आवाजाही अब भी सुचारु बनी हुई है।