शिमला में 7.8 लाख गाड़ियों का सैलाब, जानें कैसे संभल रही पहाड़ों की रानी
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इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। एक महीने से भी कम समय में लगभग 7.80 लाख गाड़ियां शिमला में दाखिल हो चुकी हैं। शिमला, मनाली और कुल्लू जैसे मशहूर पर्यटन स्थल पूरी तरह से खचाखच भरे हैं, जिस वजह से यह राज्य के सबसे व्यस्त समय में से एक बन गया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अच्छी योजना के कारण आवाजाही अब भी सुचारु बनी हुई है।
शोगी, बिलासपुर और किन्नौर में पुलिस की तैनाती
ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शोगी, बिलासपुर और किन्नौर जैसे मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस टीमें और मोबाइल ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। अकेले कुल्लू में करीब 150 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स ड्यूटी पर लगाए गए हैं, वहीं मनाली में भी 60 से 70 जवान तैनात हैं। पर्यटकों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें और पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं।