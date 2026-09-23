हरियाणा: नूंह में काल बनकर आया ट्रक, पिता और 3 मासूम बच्चों की मौत
हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार पिता और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खौफनाक टक्कर इतनी जोरदार थी कि जान तुरंत चली गई।
इस पूरे हादसे का वीडियो पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। बच्चों की मां भी मोटरसाइकिल पर ही थीं, लेकिन उनकी जान बच गई। फिलहाल, वे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।
ट्रक ड्राइवर भाग गया, पुलिस ने ट्रक जब्त किया
हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर तुरंत मौके से फरार हो गया। वह अपना ट्रक वहीं छोड़ गया था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। अब पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है और यह जानने की कोशिश में है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।
इस दर्दनाक घटना से इलाके के लोग सदमे में हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दी।