हरियाणा: नूंह में काल बनकर आया ट्रक, पिता और 3 मासूम बच्चों की मौत

हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार पिता और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खौफनाक टक्कर इतनी जोरदार थी कि जान तुरंत चली गई।

इस पूरे हादसे का वीडियो पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। बच्चों की मां भी मोटरसाइकिल पर ही थीं, लेकिन उनकी जान बच गई। फिलहाल, वे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।