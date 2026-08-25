हरियाणा में 3 हफ्तों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, कूड़े के लगे ढेर; जानिए क्या है विवाद

हरियाणा में 3 हफ्तों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, कूड़े के लगे ढेर; जानिए क्या है विवाद
हरियाणा में करीब 3 हफ्तों तक चली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहरों में कचरे के अंबार लग गए थे, लेकिन अब म्युनिसिपल टीमें फिर से काम पर लौट आई हैं और कचरा साफ करने में जुट गई हैं।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों की 14 में से 13 मांगें तो मान ली हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी भी अटका हुआ है और ये मुद्दा नौकरियों को स्थायी करने का है।
अधिकारी बता रहे हैं कि इस पर आगे बढ़ने से पहले उन्हें कानूनी सलाह का इंतजार है।
करनाल, यमुनानगर में भी बना तनाव
19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच, करनाल में करीब 700 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा हो गया था, जो वहां हर दिन निकलने वाले कचरे से काफी ज्यादा है।
यमुनानगर में भी, पुलिस की कड़ी निगरानी में सभी 22 म्युनिसिपल वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने काम में कोई बाधा डाली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, करनाल और यमुनानगर जैसे शहरों में तनाव बरकरार है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, और हड़ताल खत्म होने के कोई आसार अभी तक नहीं दिख रहे हैं।