हरियाणा में 3 हफ्तों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, कूड़े के लगे ढेर; जानिए क्या है विवाद

19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच, करनाल में करीब 700 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा हो गया था, जो वहां हर दिन निकलने वाले कचरे से काफी ज्यादा है।

यमुनानगर में भी, पुलिस की कड़ी निगरानी में सभी 22 म्युनिसिपल वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने काम में कोई बाधा डाली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, करनाल और यमुनानगर जैसे शहरों में तनाव बरकरार है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, और हड़ताल खत्म होने के कोई आसार अभी तक नहीं दिख रहे हैं।