18 दिन बाद हरिद्वार में गंगा फिर बही, अर्द्ध कुंभ के लिए तैयार नए घाट
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सफाई और मरम्मत के लिए 18 दिनों तक रोके जाने के बाद, हरिद्वार में गंगा नदी एक बार फिर पूरे प्रवाह के साथ बहने लगी है।
हर साल होने वाला यह रखरखाव, जिसे 'गंगा बंदी' कहते हैं, दशहरा के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान हर की पौड़ी जैसे हरिद्वार के मुख्य घाट अस्थायी तौर पर सूखे पड़े थे।
अब जब काम पूरा हो चुका है, तो नदी में पानी लौट आया है।
अर्द्ध कुंभ की तैयारी में जुटा हरिद्वार
जब गंगा नदी में पानी रोका गया था, उसी दौरान मजदूरों ने 2027 में होने वाले अर्द्ध कुंभ मेले की तैयारी के लिए काम किया। उन्होंने 10 घाटों पर कुल 3.25 किलोमीटर लंबे नए घाट बनाए और 34 पुराने घाटों की मरम्मत भी की।
अधिकारियों ने बताया कि 30 नवंबर तक सौंदर्यीकरण जैसे बाकी बचे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। इससे अगले साल यहां आने वाले यात्रियों और स्नान करने वालों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार रहेंगी।