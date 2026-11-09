18 दिन बाद हरिद्वार में गंगा फिर बही, अर्द्ध कुंभ के लिए तैयार नए घाट

जब गंगा नदी में पानी रोका गया था, उसी दौरान मजदूरों ने 2027 में होने वाले अर्द्ध कुंभ मेले की तैयारी के लिए काम किया। उन्होंने 10 घाटों पर कुल 3.25 किलोमीटर लंबे नए घाट बनाए और 34 पुराने घाटों की मरम्मत भी की।

अधिकारियों ने बताया कि 30 नवंबर तक सौंदर्यीकरण जैसे बाकी बचे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। इससे अगले साल यहां आने वाले यात्रियों और स्नान करने वालों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार रहेंगी।