निमिषा ठकुरिया मामला: हिरासत से भागने की कोशिश में पुलिस की गोली का शिकार हुआ आसिफ अली

22 साल की निमिषा ठकुरिया की मौत के मुख्य संदिग्ध आसिफ अली को गुवाहाटी में पुलिस ने गोली मार दी है। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को अली ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। आसिफ अली की रिमांड खत्म होने वाली थी और उसे उसी दिन कोर्ट में पेश किया जाना था। बता दें, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की छात्रा निमिषा ठकुरिया 25 सितंबर को शहर के एक होमस्टे में मृत मिली थी।