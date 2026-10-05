गुरुग्राम: 100 रुपये न देने पर 75 साल की वृद्धा की निर्मम हत्या, पड़ोसी की सूझबूझ से पकड़ा गया आरोपी

पड़ोसियों ने मधु शर्मा की चीख-पुकार सुनी और पुलिस को सूचना दी। इससे हमलावर भाग नहीं पाया। आसपास छिपने के कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मधु कई सालों से अकेले ही रह रही थीं। इस वजह से पुलिस के लिए उनके परिवार से संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी ने यह कदम क्यों उठाया।