गुरुग्राम: 100 रुपये न देने पर 75 साल की वृद्धा की निर्मम हत्या, पड़ोसी की सूझबूझ से पकड़ा गया आरोपी
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गुरुग्राम में 75 साल की मधु शर्मा नाम की एक महिला की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। एक शख्स पैसे और कीमती सामान चुराने के इरादे से घर में घुसा था। उस शख्स ने मधु शर्मा से 100 मांगे और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उसने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मधु शर्मा ने दम तोड़ दिया।
गुरुग्राम के पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया
पड़ोसियों ने मधु शर्मा की चीख-पुकार सुनी और पुलिस को सूचना दी। इससे हमलावर भाग नहीं पाया। आसपास छिपने के कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मधु कई सालों से अकेले ही रह रही थीं। इस वजह से पुलिस के लिए उनके परिवार से संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी ने यह कदम क्यों उठाया।