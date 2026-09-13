गुरुग्राम में मानसिक परेशानी से जूझ रहे युवक को दोस्त और महिला ने संभाला, हुई सराहना

वीडियो में महिला उस युवक को दिलासा देती और लोगों से प्यार से वीडियो न बनाने की गुजारिश करती दिख रही है। पुलिस ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि महिला के समय पर किए गए हस्तक्षेप से हालात बिगड़ने से बच गए।

इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाना और उसके लिए सुरक्षित माहौल बनाना कितना जरूरी है, न कि उसके इर्द-गिर्द जमा होकर फोन से वीडियो बनाना।