गुरुग्राम में मानसिक परेशानी से जूझ रहे युवक को दोस्त और महिला ने संभाला, हुई सराहना
शनिवार को गुरुग्राम के सिविल लाइन्स स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दिल्ली का एक युवक अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, तभी उसे मानसिक परेशानी महसूस होने लगी। भीड़ देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन उसके दोस्त ने उसे अकेला नहीं छोड़ा।
दोस्त ने उस मुश्किल घड़ी में उसे संभाला और शांत रहने में उसका साथ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
पुलिस ने महिला के दखल से स्थिति शांत होने की पुष्टि की
वीडियो में महिला उस युवक को दिलासा देती और लोगों से प्यार से वीडियो न बनाने की गुजारिश करती दिख रही है। पुलिस ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि महिला के समय पर किए गए हस्तक्षेप से हालात बिगड़ने से बच गए।
इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाना और उसके लिए सुरक्षित माहौल बनाना कितना जरूरी है, न कि उसके इर्द-गिर्द जमा होकर फोन से वीडियो बनाना।