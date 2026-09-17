गुजरात में पागल कुत्ते ने 18 को काटा, फिर भीड़ ने उठाया ये कदम

गुजरात के कठलाल में एक रेबीज संक्रमित कुत्ते ने इलाके में आतंक मचाते हुए 18 लोगों को काट खाया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत एंटी-रेबीज शॉट लगाए गए, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए नडियाड रेफर कर दिया गया है।