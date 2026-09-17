गुजरात में पागल कुत्ते ने 18 को काटा, फिर भीड़ ने उठाया ये कदम
देश
गुजरात के कठलाल में एक रेबीज संक्रमित कुत्ते ने इलाके में आतंक मचाते हुए 18 लोगों को काट खाया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत एंटी-रेबीज शॉट लगाए गए, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए नडियाड रेफर कर दिया गया है।
निवासियों ने कुत्ते को पीट-पीट कर मार डाला
बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित स्थानीय निवासियों ने स्ट्रे एनिमल कंट्रोल टीम के साथ मिलकर कुत्ते की तलाश शुरू की। जब कुत्ता उनके हाथ लगा, तो लोगों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। इस पूरी घटना ने मोहल्लों में बेसहारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है।