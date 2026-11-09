हरियाणा: 2 लाख की मिठाई को मधुमक्खियों ने घेरा, दिवाली से पहले दुकान हुई खाली

हरियाणा के फतेहाबाद में दिवाली से ठीक पहले एक मिठाई की दुकान पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो गया। दरअसल, मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने दुकान के डिस्प्ले पर डेरा डाल लिया था, जिससे दुकान मालिक को करीब 2 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ। ये मधुमक्खियां दुकान में रखे मीठे सिरप और मिठाइयों की खुशबू से खिंची चली आई थीं।

कर्मचारियों ने उन्हें धुएं से भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया।