हरियाणा: 2 लाख की मिठाई को मधुमक्खियों ने घेरा, दिवाली से पहले दुकान हुई खाली
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हरियाणा के फतेहाबाद में दिवाली से ठीक पहले एक मिठाई की दुकान पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो गया। दरअसल, मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने दुकान के डिस्प्ले पर डेरा डाल लिया था, जिससे दुकान मालिक को करीब 2 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ। ये मधुमक्खियां दुकान में रखे मीठे सिरप और मिठाइयों की खुशबू से खिंची चली आई थीं।
कर्मचारियों ने उन्हें धुएं से भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया।
मधुमक्खियों ने मिठाइयां खाईं, ग्राहक डरकर भागे
मधुमक्खियां सिर्फ दिवाली के लिए बनी स्वादिष्ट मिठाइयों पर ही नहीं टूटीं, बल्कि उन्होंने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी बुरी तरह डरा दिया।
कोई भी व्यक्ति डंक लगने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए सब दूर ही रहे। दुकान के मालिक ने बताया कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले हुए इस अचानक नुकसान से उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है।