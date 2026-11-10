टिंडर पर प्यार का झांसा, होटल में लूट: मां-बेटी का हनीट्रैप गिरोह गिरफ्तार
फरीदाबाद में पुलिस ने एक मां और बेटी को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वे टिंडर जैसे डेटिंग ऐप के जरिए अमीर आदमियों को अपना शिकार बनाती थीं। खबर है कि ये महिलाएं जिन लोगों से टिंडर पर मैच करती थीं, उन्हें होटलों में बुलाती थीं। वहां वे उन्हें कोई नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ खिला या पिला देती थीं। जब पीड़ित बेहोश हो जाते थे, तो ये उनसे लूटपाट करती थीं। इतना ही नहीं कई बार तो वे पैसे न देने पर झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी देती थीं।
पुलिस कर रही बड़े घोटालों की जांच, जनता को सतर्क रहने की सलाह
पुलिस का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। उन्हें शक है कि मां-बेटी की इस जोड़ी ने अंडमान द्वीप समूह, सूरत और दिल्ली NCR जैसी कई जगहों पर ऐसी ही ठगी की वारदातों को अंजाम दिया होगा। अब जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और इन्होंने कितने बड़े स्तर पर इस तरह की लूट की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे डेटिंग और सोशल मीडिया ऐप पर किसी अनजान से दोस्ती करते समय बहुत सतर्क रहें और सावधानी बरतें।