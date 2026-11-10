टिंडर पर प्यार का झांसा, होटल में लूट: मां-बेटी का हनीट्रैप गिरोह गिरफ्तार

फरीदाबाद में पुलिस ने एक मां और बेटी को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वे टिंडर जैसे डेटिंग ऐप के जरिए अमीर आदमियों को अपना शिकार बनाती थीं। खबर है कि ये महिलाएं जिन लोगों से टिंडर पर मैच करती थीं, उन्हें होटलों में बुलाती थीं। वहां वे उन्हें कोई नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ खिला या पिला देती थीं। जब पीड़ित बेहोश हो जाते थे, तो ये उनसे लूटपाट करती थीं। इतना ही नहीं कई बार तो वे पैसे न देने पर झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी देती थीं।