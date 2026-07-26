राजनाथ सिंह का PoK को लेकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम, बोले- दुस्साहस किया तो अंजाम बुरा होगा

सिंह ने भारत की तकनीकी प्रगति, जैसे डेटा सेंटर बनाने, की तुलना पाकिस्तान के कट्टरता पर ध्यान केंद्रित करने से की। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ने वाले और शहीद हुए जवानों को नमन किया और कहा कि उनका बलिदान ही भारत की जीत का असल कारण था। राजनाथ सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि सशस्त्र बलों को हमेशा राजनीतिक समर्थन मिलता रहेगा, भले ही उन्हें पड़ोसी देशों से कितने भी खतरों का सामना करना पड़े।