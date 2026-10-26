दिल्ली में धीमी पड़ी प्रदूषण की चाल, मुंबई में दोगुना हुआ AQI

दिल्ली में पिछले 7 सालों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट की रफ्तार सबसे धीमी रही। सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 54 अंकों का इजाफा हुआ। इसके उलट मुंबई की हवा की गुणवत्ता कहीं ज्यादा बिगड़ गई। इसी अवधि में शहर का AQI दोगुना से भी ज्यादा हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का असर हर शहर में अलग-अलग तरीके से देखने को मिल रहा है।