दिल्ली में धीमी पड़ी प्रदूषण की चाल, मुंबई में दोगुना हुआ AQI
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दिल्ली में पिछले 7 सालों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट की रफ्तार सबसे धीमी रही। सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 54 अंकों का इजाफा हुआ। इसके उलट मुंबई की हवा की गुणवत्ता कहीं ज्यादा बिगड़ गई। इसी अवधि में शहर का AQI दोगुना से भी ज्यादा हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का असर हर शहर में अलग-अलग तरीके से देखने को मिल रहा है।
चेन्नई का AQI 17 प्रतिशत से ज्यादा गिरा
इस साल NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) के शहर जैसे फरीदाबाद और नोएडा में AQI में सामान्य से कम बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, बेंगलुरु और कोलकाता में AQI में ज्यादा उछाल देखने को मिला। इन सबके बीच चेन्नई एक अपवाद बनकर उभरा, जहां हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और AQI में 17 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। यह साफ है कि प्रदूषण के मामले में हर शहर की कहानी अलग-अलग है।