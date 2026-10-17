दिल्ली की हवा में घुला जहर, AQI 240 पार; सर्दियों में और बढ़ेगी चुनौती

दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए और मुश्किल हो गई है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 216 पर पहुंच गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

कुछ समय के लिए सुधार दिखने के बाद, रात भर में प्रदूषण का स्तर फिर तेजी से बढ़ा और एक बार तो 240 तक पहुंच गया।

अब सर्दियां आ रही हैं, ऐसे में ये उतार-चढ़ाव चिंता पैदा करते हैं क्योंकि ठंडी हवा में प्रदूषण के कण शहर के ऊपर ही जमा हो जाते हैं।