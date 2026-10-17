दिल्ली की हवा में घुला जहर, AQI 240 पार; सर्दियों में और बढ़ेगी चुनौती
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दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए और मुश्किल हो गई है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 216 पर पहुंच गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
कुछ समय के लिए सुधार दिखने के बाद, रात भर में प्रदूषण का स्तर फिर तेजी से बढ़ा और एक बार तो 240 तक पहुंच गया।
अब सर्दियां आ रही हैं, ऐसे में ये उतार-चढ़ाव चिंता पैदा करते हैं क्योंकि ठंडी हवा में प्रदूषण के कण शहर के ऊपर ही जमा हो जाते हैं।
23 अक्टूबर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं
दिल्ली में कम से कम 23 अक्टूबर तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि हवा से प्रदूषण के कणों को धोने वाला कोई तरीका नहीं है।
दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म रहेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि हालात जल्द ही बिगड़ सकते हैं: 19 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में आ सकती है।