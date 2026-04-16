दिल्ली में अप्रैल में ही 'अंगारे'! 41 डिग्री पहुंचा पारा, IMD ने चेताया

IMD का दिल्ली में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने का अनुमान

IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद इसमें थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। रातें भी पहले से ज्यादा गर्म रहेंगी। हालांकि, 16 अप्रैल तक कोई आधिकारिक हीटवेव अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग हालात पर करीब से नजर रख रहा है। इस बीच, लोगों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त पानी पिएं (हाइड्रेटेड रहें) और दिन में तेज धूप के दौरान बाहर निकलने से बचें। गर्मी से बचाव के ये आम उपाय इस समय और भी ज्यादा अहम हो गए हैं।