दिल्ली सरकार का ऐलान, युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये

दिल्ली सरकार का ऐलान, युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये
दिल्ली सरकार ने युवा एथलीटों को उनकी ट्रेनिंग के खर्चों में मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू की है।
जो खिलाड़ी इस योजना के योग्य हैं, उन्हें मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना (MKPY) के तहत ग्रासरूट्स ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंस स्कीम से हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे।
इस योजना का मकसद खिलाड़ियों को पोषण, आने-जाने, उपकरण और चिकित्सा जरूरतों की चिंता से मुक्त करना है, ताकि वे अपने खेल पर और ज्यादा ध्यान दे पाएं।
दिल्ली योजना ने आयु वर्ग के लिए पात्रता तय की
यह योजना अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के एथलीटों के लिए है।
खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन, वित्तीय जरूरत, अनुशासन और ट्रेनिंग में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति पर आधारित होगा।
हर सुविधा केंद्र पर 25 प्रतिशत तक प्रशिक्षु इस योजना का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, एक केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 100 और बड़े स्थानों पर 150 तक ही यह फायदा मिलेगा।
लाभार्थियों के प्रदर्शन, उपस्थिति और अनुशासन की तिमाही निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फंड का सही उपयोग हो रहा है।
मंत्री आशीष सूद ने वित्तीय सहायता पर जोर दिया
शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रतिभाशाली युवाओं को खेल करियर बनाने के लिए अवसर और जरूरी सहायता मिल सके।
सरकार चाहती है कि खिलाड़ी पैसों की चिंता छोड़कर खेल करियर बनाने पर पूरा ध्यान दें।