दिल्ली सरकार का ऐलान, युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपये

यह योजना अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के एथलीटों के लिए है।

खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन, वित्तीय जरूरत, अनुशासन और ट्रेनिंग में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति पर आधारित होगा।

हर सुविधा केंद्र पर 25 प्रतिशत तक प्रशिक्षु इस योजना का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, एक केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 100 और बड़े स्थानों पर 150 तक ही यह फायदा मिलेगा।

लाभार्थियों के प्रदर्शन, उपस्थिति और अनुशासन की तिमाही निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फंड का सही उपयोग हो रहा है।