दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, डॉक्टर ने दी ये सलाह

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। 21 अक्टूबर को यहां का AQI 244 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 22 अक्टूबर को यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर आपको हाल के दिनों में ज्यादा सिरदर्द महसूस हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं।

डॉ. आदित्य गुप्ता बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। यह शरीर में दर्द पहुंचाने वाले रास्तों और खून की नसों पर असर डालता है, जिससे माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है।