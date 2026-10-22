दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, डॉक्टर ने दी ये सलाह
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। 21 अक्टूबर को यहां का AQI 244 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 22 अक्टूबर को यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर आपको हाल के दिनों में ज्यादा सिरदर्द महसूस हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं।
डॉ. आदित्य गुप्ता बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। यह शरीर में दर्द पहुंचाने वाले रास्तों और खून की नसों पर असर डालता है, जिससे माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है।
डॉ. राजीव चौधरी की HEPA और N95 मास्क इस्तेमाल करने की सलाह
यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फरीदाबाद सेक्टर 20 में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. राजीव चौधरी बताते हैं कि सिरदर्द के अलावा, खराब हवा से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और शरीर पर तनाव भी बढ़ सकता है। सुरक्षित रहने के लिए, अपने घर के अंदर HEPA प्यूरीफायर का उपयोग करें।
अगर आपको बाहर जाना पड़े, खासकर जब प्रदूषण अपने चरम पर हो, तो N95 मास्क जरूर पहनें। फिलहाल, बाहर घूमने के सभी प्लान टाल देना बेहतर रहेगा।