दिल्ली-NCR में 45 डिग्री का तांडव! 21-22 अप्रैल को लू का अलर्ट, IMD ने चेताया
दिल्ली-NCR के लोगों को अब भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 21 और 22 अप्रैल को यहां लू चलने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि इन दोनों दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, और अगर गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहा, तो इसे आधिकारिक तौर पर 'लू' घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाके भी पहले से ही ऐसी ही प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं।
लू की सीमाएं तय, विशेषज्ञों ने बचाव के उपाय बताए
लू की परिभाषा बताते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि मैदानी इलाकों में लू तब घोषित की जाती है, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगातार दो दिन बना रहे और यह सामान्य तापमान से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो। तटीय इलाकों के लिए यह सीमा 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस रखी गई है। जब पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है। पड़ोसी शहर चंडीगढ़ में तो तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में यह बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन का साफ संकेत है। ऐसे में, इस भीषण गर्मी के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सलाह दी जाती है कि खूब पानी पिएं, बेवजह धूप में निकलने से बचें और अपने आस-पास के लोगों का भी ध्यान रखें।