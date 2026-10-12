दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह तेज हवाएं और बारिश, IMD का नया अलर्ट
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दिल्ली-NCR में सोमवार सुबह तेज हवाओं के बाद भारी बारिश और गरज के साथ लोग जागे।
दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों में अचानक तेज बारिश हुई। सफदरजंग स्टेशन पर सुबह तक 40mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही इस तरह के मौसम के लिए चेतावनी जारी की थी।
पश्चिमी विक्षोभ ने पैदा किए तूफान के हालात
ये सब पश्चिमी विक्षोभ की देन है, जो पश्चिम से आने वाला एक मौसमी सिस्टम है और मॉनसून के बाद भी मौसम में बदलाव ला सकता है।
इस बार, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैली हुई द्रोणिका ने मध्य हरियाणा से आने वाली ताजा बादलों की पट्टियों के साथ मिलकर तूफान के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां बनाईं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आगे भी और बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है।