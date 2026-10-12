दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह तेज हवाएं और बारिश, IMD का नया अलर्ट

ये सब पश्चिमी विक्षोभ की देन है, जो पश्चिम से आने वाला एक मौसमी सिस्टम है और मॉनसून के बाद भी मौसम में बदलाव ला सकता है।

इस बार, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैली हुई द्रोणिका ने मध्य हरियाणा से आने वाली ताजा बादलों की पट्टियों के साथ मिलकर तूफान के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां बनाईं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आगे भी और बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है।