दिल्ली पुलिस पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, हिरासत में ली गई प्रदर्शनकारी महिला पत्रकार
दिल्ली में सोमवार को कई महिला पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। ये पत्रकार पुलिस अधिकारियों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। बोरा ने जानकारी दी कि प्रदर्शनकारी पत्रकारों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह गिरफ्तारी 3 अक्टूबर की एक घटना के बाद हुई है। उस दिन 3 महिला पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने FIR की मांग की
प्रदर्शनकारी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए और आरोपों की औपचारिक जांच के साथ-साथ FIR दर्ज करने की मांग करने लगे। वे यह भी चाहते हैं कि 3 अक्टूबर की घटना के CCTV फुटेज की समीक्षा की जाए। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने बताया कि वकीलों की एक टीम उनके साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने ज्यादा कानूनी मदद की अपील भी की। चल रहे इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से FIR दर्ज करने, मामले की जांच करने, CCTV फुटेज खंगालने और सभी शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।