दिल्ली पुलिस पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, हिरासत में ली गई प्रदर्शनकारी महिला पत्रकार

प्रदर्शनकारी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए और आरोपों की औपचारिक जांच के साथ-साथ FIR दर्ज करने की मांग करने लगे। वे यह भी चाहते हैं कि 3 अक्टूबर की घटना के CCTV फुटेज की समीक्षा की जाए। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने बताया कि वकीलों की एक टीम उनके साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने ज्यादा कानूनी मदद की अपील भी की। चल रहे इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से FIR दर्ज करने, मामले की जांच करने, CCTV फुटेज खंगालने और सभी शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।