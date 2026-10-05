अक्टूबर में भी तप रही दिल्ली, तापमान के 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान
दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 179 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी का है। इसका मतलब है कि हवा को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बहुत खराब भी नहीं है। अक्टूबर के हिसाब से मौसम थोड़ा गर्म बना हुआ है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय के सामान्य तापमान से काफी अधिक है। दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है और दोपहर में काफी गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।
दिल्ली रिज का तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया
शहर के अलग-अलग इलाकों में सुबह के तापमान में थोड़ा अंतर देखने को मिला। पालम में 22.6 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 22.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, रिज इलाका थोड़ा ठंडा रहा, जहां सुबह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह अक्टूबर की सुबहों के सामान्य तापमान से कम है। पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश नहीं हुई।