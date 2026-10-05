अक्टूबर में भी तप रही दिल्ली, तापमान के 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान

दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 179 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी का है। इसका मतलब है कि हवा को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बहुत खराब भी नहीं है। अक्टूबर के हिसाब से मौसम थोड़ा गर्म बना हुआ है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय के सामान्य तापमान से काफी अधिक है। दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है और दोपहर में काफी गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।