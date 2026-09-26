परीक्षा के बाद छात्रा से हैवानियत: परिचित ने दिया धोखा, दो आरोपी गिरफ्तार

बिहार के दरभंगा जिले में एक छात्रा परीक्षा खत्म होने के बाद अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान वह एक परिचित की गाड़ी में बैठ गई, लेकिन आरोप है कि उस परिचित और उसके एक साथी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। उसे घर ले जाने के बजाय, परिचित उसे एक दूसरे गांव ले गया। वहां पहले से ही एक और युवक मौजूद था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर वहीं इस वारदात को अंजाम दिया। जब छात्रा ने अपने परिवार को सारी बात बताई, तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।