राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद दरभंगा का जर्जर स्कूल गिराया गया
बिहार के दरभंगा में एक जर्जर स्कूल की इमारत को आखिर में गिरा ही दिया गया। इसकी खतरनाक हालत की खबरें काफी सुर्खियों में रही थीं।
कई महीने पहले स्कूल का एक मुख्य पिलर गिर गया था, जिसके बाद से छत को खतरनाक तरीके से बेंचों के सहारे टिकाया गया था।
राहत की बात यह रही कि सभी 191 बच्चों को 5 अक्टूबर को पास के ही एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि उनकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में चलती रहे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दरभंगा DM को नोटिस भेजा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को तुरंत नोटिस भेज दिया। आयोग ने दो हफ्तों के भीतर इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।
NHRC ने जोर देकर कहा कि बच्चों को इस तरह के खतरनाक माहौल में पढ़ने देना सिर्फ असुरक्षित ही नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है।
फिलहाल, ये 191 छात्र अब भी मिडिल स्कूल गोसवा के कैंपस में ही अपनी क्लास लगा रहे हैं।