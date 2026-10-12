राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद दरभंगा का जर्जर स्कूल गिराया गया

बिहार के दरभंगा में एक जर्जर स्कूल की इमारत को आखिर में गिरा ही दिया गया। इसकी खतरनाक हालत की खबरें काफी सुर्खियों में रही थीं।

कई महीने पहले स्कूल का एक मुख्य पिलर गिर गया था, जिसके बाद से छत को खतरनाक तरीके से बेंचों के सहारे टिकाया गया था।

राहत की बात यह रही कि सभी 191 बच्चों को 5 अक्टूबर को पास के ही एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि उनकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में चलती रहे।