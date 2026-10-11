प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों को महामंत्र, कहा- यह आपका समय, सुलझाओ वैश्विक चुनौतियाँ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई में छात्रों से बात की। उन्होंने युवाओं को नए अवसरों को गले लगाने और वैश्विक समस्याओं को सुलझाने की अपनी ताकत पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "यह आपका समय है, यह आपका मौका है।" उनका मकसद था कि युवा आत्मविश्वास से भरें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
मोदी ने तिरुक्कुरल और भारती के अछामिल्लै का जिक्र किया
प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल संस्कृति की खूबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने 'तिरुक्कुरल' जैसे क्लासिक ग्रंथों की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह भेंट करने का मौका मिला था। उन्होंने कवि भारती की 'अछामिल्लै' से निडर पंक्तियों का भी जिक्र किया। छात्रों से अपील की कि वे अपना भविष्य बनाते समय अपनी जड़ों पर गर्व करना सीखें।