प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों को महामंत्र, कहा- यह आपका समय, सुलझाओ वैश्विक चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल संस्कृति की खूबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने 'तिरुक्कुरल' जैसे क्लासिक ग्रंथों की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह भेंट करने का मौका मिला था। उन्होंने कवि भारती की 'अछामिल्लै' से निडर पंक्तियों का भी जिक्र किया। छात्रों से अपील की कि वे अपना भविष्य बनाते समय अपनी जड़ों पर गर्व करना सीखें।